Нюландер, пропустивший 28 матчей, может выйти на лёд в игре с «Детройтом»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер может выйти на лёд в игре с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Майка Бэбкока.



Нюландер, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, пропустил первые 28 матчей сезона. На прошлой неделе он подписал шестилетний контракт на $ 6,9 млн в год, а затем приехал в Торонто и прошёл медицинское обследование.



«Вилли будет тренироваться завтра. Надеюсь, что он будет играть. Потому что сколько можно! Пора бы и в бой!» — сказал Бэбкок.



Нюландер был выбран «Торонто» под 8-м номером драфта-2014. В 185 матчах в НХЛ на его счету 135 (48+87) очков. В двух последних чемпионатах он набирал по 61 результативному баллу.

«Торонто» не планировал обменивать Нюландера