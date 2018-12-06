Скотт: будет интересно побывать на старой арене ЦСКА, там было много хорошего

Нападающий ЦСКА Грег Скотт поделился ожиданиями от матча с «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 6 декабря, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Встреча пройдёт в ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва.

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«Будет интересно побывать на нашей старой арене. Это место очень много значит для наших болельщиков. И у нас было там много хорошего, особенно в прошлом сезоне, когда мы дошли до финала Кубка Гагарина. Мы готовы побеждать на любой арене», — приводят слова Скотта «Известия».

«Армейцы» подходят к встрече с «Авангардом» с 16-матчевой победной серией.