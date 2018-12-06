ЦСКА — «Авангард»: Деарне заработал «5+20», жёстко толкнув на борт Робинсона

В концовке матча московского ЦСКА и омского «Авангарда» удаление до конца встречи заработал нападающий команды гостей Давид Деарне. Форвард получил от судей «5+20» за толчок на борт защитника «армейцев» Мэта Робинсона.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором зрители увидели сразу четыре гола. В составе хозяев шайбами отметились Никита Нестеров и оформивший дубль Сергей Толчинский, «ястребы» ответили точным броском Алексея Емелина в большинстве. На 47-й минуте гости сократили отрыв до минимума благодаря голу Дениса Зернова, но сравнять счёт не сумели.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»