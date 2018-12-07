Дубински — о наказании для Тортореллы: спросите Седлака, он эксперт по штрафам

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински прокомментировал ситуацию с главным тренером команды Джоном Тортореллой, который провёл матч с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ) на тренерском мостике «мундиров» в свитере. Американский специалист объяснил нестандартный выбор одежды борьбой с проявлениями симптомов гриппа. Обычно наставники команд и их помощники во время матчей одеты в строгие костюмы.

«Думаю, что это штраф. Тренеры команд НХЛ во время матчей одеты в костюмы. Ему придётся перечислить деньги в штрафной фонд. Размер штрафа? Спросите лучше об этом Лукаша Седлака. Он у нас эксперт по штрафам», — приводит слова Дубински клубный журналист Аарон Портцлайн.

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