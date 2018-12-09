Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 11 встреч. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1158-е очко за карьеру и превзойдя результат Даниэля Альфредссона (1157). Следующей целью для Овечкина являются позиции Сергея Фёдорова (1179 баллов, это российский рекорд).

Континентальный рекорд принадлежит чеху Яромиру Ягру — 1921 очко, второе место занимает финн Теэму Селянне (1457), следом располагается ещё один финский форвард Яри Курри с 1398 баллами.