Щербак — о 5:1: быть частью такой победы — невероятно, это большой успех

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак прокомментировал победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:1). Матч стал дебютом Щербака в составе «Лос-Анджелеса». Российский форвард отметился заброшенной шайбой.

«Заброшенная шайба — один из тех моментов, которые останутся в моей памяти на некоторое время. Сегодняшняя победа — большой успех, который мы заслужили. Мы усердно работали в течение всей игры, а наши лидеры проявили высокий класс. Классное ощущение — вернуться после матча в раздевалку, где все счастливы.

Удивительный матч. Как я уже сказал, лидеры «Кингз» вели команду за собой. Молодые парни старались не отставать от них. Быть частью такой победы — невероятно. С нетерпением жду выездной серии. Сейчас у нас есть время немного насладиться победой, после чего нужно забыть об этом матче. Нужно двигаться дальше и постараться привезти как можно больше очков из поездки», — цитирует Щербака LA Kings Insider.