Бадюков: Шипачёв и Кагарлицкий могут претендовать на место в сборной на ЧМ-2019

Руководитель селекционной службы московского «Динамо» Алексей Бадюков поделился мнением о нападающих команды Вадиме Шипачёве и Дмитрии Кагарлицком.



«Меня не удивило, что Шипачёва и Кагарлицкого не оказалось в заявке на Кубок Первого канала. В какой-то степени даже обрадовало, потому что во время паузы в регулярном чемпионате ребята смогут отдохнуть, и этот перерыв даже на руку «Динамо» и хоккеистам команды.



А что касается сборной, очевидно, что костяк у неё есть, но если Вадим и Дмитрий будут в дальнейшем демонстрировать такую же результативность, свой шанс в национальной команде они обязательно получат. И главное, что они сами это прекрасно понимают. Думаю, связка Шипачёв — Кагарлицкий вполне способна претендовать на место в сборной с прицелом на чемпионат мира в Словакии», — приводит слова Бадюкова «Спорт день за днём».



В этом сезоне Шипачёв провёл 37 матчей и набрал 38 (10+28) очков. На счету Кагарлицкого 37 (14+23) результативных баллов в 37 играх.

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