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«Автомобилист» победил «Куньлунь», проигрывая 0:2

«Автомобилист» победил «Куньлунь», проигрывая 0:2
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге.

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После первого периода подопечные Андрея Мартемьянова уступали клубу из Китая со счётом 0:2. Ворота гостей поочередно поразили Вели-Матти Савинайнен и Патрик Лунд. Уральская команда ударно провела второй игровой отрезок, отметившись тремя результативными бросками, авторами которых стали Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин. «Драконы» восстановили паритет на 53-й минуте благодаря голу Томаша Мертла, но хозяева снова вышли вперёд спустя четыре минуты — Степан Хрипунов реализовал большинство. На последних секундах Стефан Да Коста установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.

«Автомобилист» одержал третью победу подряд, «Куньлунь» продлил серию поражений до четырёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 3
0:2, 3:0, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Савинайнен (Вольски) – 11:50 (5x5), 0:2 – Лунд (Палола) – 13:29 (5x5), 1:2 – Голышев (Гуркин, Вишневский) – 25:14 (5x5), 2:2 – Паре (Секстон, Чесалин) – 29:33 (5x5), 3:2 – Рассейкин (Торченюк, Бодров) – 37:04 (5x5), 3:3 – Мертл (Латта, Юйэнь) – 53:41 (5x5), 4:3 – Хрипунов (Секстон, Кучерявенко) – 55:54 (5x4), 5:3 – Да Коста (Доус, Голышев) – 59:08 (en)
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