«Автомобилист» победил «Куньлунь», проигрывая 0:2

«Автомобилист» переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Екатеринбурге.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



После первого периода подопечные Андрея Мартемьянова уступали клубу из Китая со счётом 0:2. Ворота гостей поочередно поразили Вели-Матти Савинайнен и Патрик Лунд. Уральская команда ударно провела второй игровой отрезок, отметившись тремя результативными бросками, авторами которых стали Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин. «Драконы» восстановили паритет на 53-й минуте благодаря голу Томаша Мертла, но хозяева снова вышли вперёд спустя четыре минуты — Степан Хрипунов реализовал большинство. На последних секундах Стефан Да Коста установил окончательный счёт, отправив шайбу в пустые ворота.



«Автомобилист» одержал третью победу подряд, «Куньлунь» продлил серию поражений до четырёх игр.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.