Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

СКА объявил список игроков, которые отправились на матч с московским «Динамо»

СКА объявил список игроков, которые отправились на матч с московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

СКА отправился в Москву на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск.

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.

Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Сёмин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли.

Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

В нынешнем сезоне СКА встречался с бело-голубыми дважды и одержал две победы.

Бадюков: Шипачёв и Кагарлицкий могут претендовать на место в сборной на ЧМ-2019
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент