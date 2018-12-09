СКА объявил список игроков, которые отправились на матч с московским «Динамо»

СКА отправился в Москву на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо», который состоится завтра, 10 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск.



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Сёмин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли.



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.

В нынешнем сезоне СКА встречался с бело-голубыми дважды и одержал две победы.