Форвард «Динамо» Андрей Алексеев может пропустить остаток регулярного чемпионата

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев, возможно, выбыл из строя до конца регулярного чемпионата.



«Ориентировочный срок восстановления игрока 2-3 месяца», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову в пресс-службе московского клуба.



В концовке первого периода матча с «Витязем» (1:2) 23-летний хоккеист потерял равновесие, столкнувшись с форвардом хозяев Никитой Выглазовым, и ему потребовалась помощь врача команды. Игрок «Динамо» не смог самостоятельно покинуть лёд. После игры главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов сообщил, что у игрока надрыв связок.



В нынешнем сезоне Андрей провёл 28 матчей, забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени.

Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев получил травму в игре с «Витязем»