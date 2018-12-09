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Форвард СКА Алексей Кручинин сыграл в матче ВХЛ и оформил дубль

Форвард СКА Алексей Кручинин сыграл в матче ВХЛ и оформил дубль
Хоккей / ВХЛ

Нападающий СКА Алексей Кручинин провёл первый матч в нынешнем сезоне Высшей хоккейной лиги.

27-летний форвард помог клубу «СКА-Нева» одержать победу с разгромным счётом в матче с ХК «Тамбов» (8:1), отметившись двумя результативными бросками. Клуб из Санкт-Петербурга продлил победную серию в турнире до 11 матчей.

В этом сезоне Кручинин провёл 21 матч за СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+2» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Кручинин проводил на льду 11 минут 30 секунд. Его последняя игра в КХЛ состоялась 26 ноября – в этот день «армейцы» обыграли рижское «Динамо» (3:1).

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