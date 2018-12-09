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ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до 18 матчей

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до 18 матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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Первый период оказался безголевым, а в середине второго игрового отрезка Грег Скотт реализовал численное преимущество. В третьей двадцатиминутке Константин Окулов во второй раз огорчил голкипера гостей Андрея Кареева. В концовке встречи уфимцы забросили шайбу стараниями Линуса Умарка, но арбитры отменили гол из-за офсайда, а спустя несколько секунд хозяева отметились третьим голом, автором которого стал Линден Вей. Голкипер «армейцев» Илья Сорокин отыграл на ноль.

ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата. Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Скотт (Толчинский, Марченко) – 27:53 (5x4), 2:0 – Окулов (Шалунов) – 46:44 (5x5), 3:0 – Вей (Дальбек, Скотт) – 57:06 (5x5)
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