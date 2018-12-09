ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до 18 матчей

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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Первый период оказался безголевым, а в середине второго игрового отрезка Грег Скотт реализовал численное преимущество. В третьей двадцатиминутке Константин Окулов во второй раз огорчил голкипера гостей Андрея Кареева. В концовке встречи уфимцы забросили шайбу стараниями Линуса Умарка, но арбитры отменили гол из-за офсайда, а спустя несколько секунд хозяева отметились третьим голом, автором которого стал Линден Вей. Голкипер «армейцев» Илья Сорокин отыграл на ноль.

ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата. Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.