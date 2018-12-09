Прохоров: в финале Кубка Легенд «Спартак» победил суперигроков

Олимпийский чемпион, игрок команды ветеранов «Спартака» на турнире Кубок Легенд Виталий Прохоров поделился мнением о турнире. В финальной игре красно-белые одолели в серии буллитов ЦСКА и впервые в истории стали победителями Кубка Легенд.



«Впечатления от турнира шикарные, вне зависимости от того, как мы сыграли. Сейчас впечатления стали ещё лучше, потому что мы выиграли. И выиграли не у обычной команды, а у суперигроков, у легенд.



Вспоминаются былые годы. Когда надо было терпеть, играть на результат, не прижиматься. Приятно, что была классная погода. Знаете, «Спартаку» на погоду везёт. Хотел бы поблагодарить организаторов турнира и Владимира Олеговича Потанина за его поддержку. Мы собираемся все вместе с ветеранами, у нас есть время пообщаться, повспоминать, посмотреть, кто на сегодняшний день как себя чувствует», — передаёт слова Прохорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» в серии буллитов победил ЦСКА и выиграл Кубок Легенд — 2018