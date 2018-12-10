«Чикаго» — «Монреаль». Видеообзор очередного неудачного матча хозяев

«Монреаль Канадиенс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Блэкхоукс» это поражение стало седьмым кряду.



Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 10 минут 35 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил один силовой приём.



На первой минуте третьего периода россиянин получил травму после силового приёма в исполнении защитника канадской команды Ши Уэбера. После матча наставник клуба из Города ветров Джереми Коллитон сообщил, что Анисимов прошёл обязательную процедуру проверки на сотрясение мозга, результаты которой станут известны позже.

Видеообзор матч «Чикаго» — «Монреаль» доступен на «Чемпионате».