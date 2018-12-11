Торторелла: мне просто стыдно за «Коламбус», пора перестать делать глупости

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла раскритиковал игру команды после недавнего поражения в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).



«Мне просто стыдно как главному тренеру команды. Видимо, я что-то упустил в подготовке, потому что матч с «Вашингтоном» был чрезвычайно важен для нас. Я часть этого. Мы позорим себя и свою организацию. Мы пытаемся найти нужный путь, а вместо этого делаем всякое дерьмо. Нужно перестать делать эти глупости.

Виновата ли нерешительность или отсутствие уверенности? И то, и другое. Это было отвратительно. После нашего домашнего провала от «Калгари» со счётом 6:9, мы должны были показать хорошую игру против чемпиона, против команды, которая выбила нас из плей-офф. Мы не боролись, нашу оборону я вообще не понял. Лично меня это застало врасплох. Тут нет никаких оправданий, просто стыдно», — приводит слова Тортореллы обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн.

После поражения от «Вашингтона» тренерский штаб «Коламбуса» был вызван к генеральному менеджеру Ярмо Кекяляйнену, в результате чего помощники Тортореллы Брэд Шоу и Брэд Ларсен поменялись зонами ответственности.

В нынешнем сезоне «Коламбус» пропускает 3,38 гола в среднем за матч (седьмое место с конца в НХЛ), что может привести к клубному антирекорду (темп на 277 пропущенных шайб за сезон).