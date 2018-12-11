Омск может разделить с Новосибирском МЧМ-2023

Омск может разделить с Новосибирском право проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.



«По планам, это был Новосибирск. Сегодня с международной федерацией хоккея достигнуто соглашение о проведении чемпионата в двух городах. Пока официального решения нет, но поддержка органов государственной власти есть», — приводят слова функционера «Коммерческие вести».



Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал и возглавил оргкомитет МЧМ-2023. В него также вошли первый вице-премьер региона Владимир Знатков, первый заместитель губернатора Юрий Петухов, замминистра спорта РФ Сергей Косилов и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Мэр Новосибирска: расходы на подготовку к МЧМ составят не менее 30 млрд рублей