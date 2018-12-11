«Салават» обыграл «Йокерит» благодаря дублю Хартикайнена

В Хельсинки местный «Йокерит» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:3.



Счёт был открыт 8-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий команды гостей Теэму Хартикайнен. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й минуте гол Стива Мозеса восстановил равновесие в счёте, вскоре уфимцы вышли вперёд благодаря шайбе Максима Майорова, но бросок 19-летнего Кристиана Весалайнена вновь сделал счёт равным. Победный гол забил на 59-й минуте Хартикайнен, оформивший дубль.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.