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«Салават» обыграл «Йокерит» благодаря дублю Хартикайнена

«Салават» обыграл «Йокерит» благодаря дублю Хартикайнена
Хоккей / КХЛ

В Хельсинки местный «Йокерит» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:3.

Счёт был открыт 8-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий команды гостей Теэму Хартикайнен. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й минуте гол Стива Мозеса восстановил равновесие в счёте, вскоре уфимцы вышли вперёд благодаря шайбе Максима Майорова, но бросок 19-летнего Кристиана Весалайнена вновь сделал счёт равным. Победный гол забил на 59-й минуте Хартикайнен, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2018, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 3
0:1, 0:0, 2:2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Хартикайнен (Панин, Ларсен) – 07:18 (5x5), 1:1 – Мозес (Лауридсен) – 42:14 (5x5), 1:2 – Майоров (Кемппайнен) – 49:54 (4x5), 2:2 – Весалайнен (О'Нилл) – 54:43 (5x5), 2:3 – Хартикайнен – 58:29 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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