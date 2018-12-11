Разин: пугаю игроков «Северстали», что в следующем году они будут играть в ВХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:3).



«Неплохая игра. В принципе хорошо двигались. К сожалению, не реализовали созданные моменты, поэтому и проиграли.



У нас чистка состава? Это не чистка состава. С нашей стороны берём в команду тех, кто может ей помочь. Вот и всё. Продолжаются поиски, ищем варианты обменов. Мы предлагаем кого-то обменять, у нас ещё есть много травмированных, с которыми ничего сделать нельзя, пока они не выйдут. Хотим усилить все позиции. Сегодня у нас шесть здоровых защитников было и молодой Сычушкин. Семь секунд он, по-моему, провёл на льду. Больше никого нет — все травмированы.



Я пугаю игроков, что на следующий год они в ВХЛ окажутся. Сам я верю, что команда останется в КХЛ», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило «Северсталь»