Цулыгин: «Салавату» не хватало свежести, но мы упорно трудились

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного матча с финским «Йокеритом» (3:2).



«Важная и сложная игра, потому что мы провели 9 матчей за 17 дней, 5 из которых — на выезде. Где-то не хватало свежести, но мы упорно трудились. Спасибо ребятам за игру, было очень непросто», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Салават» обыграл «Йокерит» благодаря дублю Хартикайнена

Счёт был открыт 8-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий команды гостей Теэму Хартикайнен. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й минуте гол Стива Мозеса восстановил равновесие в счёте, вскоре уфимцы вышли вперёд благодаря шайбе Максима Майорова, но бросок 19-летнего Кристиана Весалайнена вновь сделал счёт равным. Победный гол забил на 59-й минуте Хартикайнен, оформивший дубль.