Кадейкин: испытываю воодушевление от вызова в сборную России

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениях от вызова в национальную команду на матчи Кубка Первого канала.

Календарь Еврохоккейтура в сезоне-2018/19

«От попадания в национальную команду я испытываю воодушевление — наверное, так можно выразить мои эмоции. Ожидаю победы на Кубке Первого канала — других целей у сборной России быть не может.

Есть ли представление, в каких сочетаниях буду играть? У меня — нет, а у тренерского штаба, скорее всего, есть. Состав сборной, по сравнению с Кубком Карьяла, немного поменялся, но Иван Телегин и Евгений Кетов, с которыми я играл в одном звене в Хельсинки, сейчас вызваны в команду. Поэтому меня могут снова поставить с ними в одно звено. Но нельзя исключать, что тренеры решат попробовать иные сочетания. На этапах Евротура можно проверять разные варианты звеньев.

Привык ли к вызовам в сборную? Их не так много, чтобы привыкнуть. Меня вызвали в сборную России на второй подряд этап Евротура, но раньше в главную команду страны попадать не доводилось. Я выступал в юниорской и молодёжной сборных, но это было давно. Попасть в национальную команду — особая честь. Когда администратор «Салавата» сообщил мне о вызове на Кубок Карьяла, я даже сразу не понял, какую именно сборную он имеет ввиду: первую или олимпийскую. Только когда уточнил, что речь о национальной команде и этапе Евротура, окончательно осознал произошедшее», — приводят слова Кадейкина «Известия».

С 13 по 16 декабря сборная России проведёт три матча в рамках домашнего этапа Евротура. Игры с чехами и шведами состоятся в Москве, а встреча со сборной Финляндии пройдёт на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

После первого этапа Евротура сборная России занимает первое место, набрав шесть очков в трёх матчах.

