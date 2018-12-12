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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) в пользу хозяев. Решающим в матче стал третий период, в котором «блюзмены» забросили четыре шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Дэвид Перрон (2+0), Джейден Шварц (1+1) и Брэйден Шенн (0+2). Шайбу забросил россиянин Иван Барбашёв. Голом также отметился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 27 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3
0:1, 0:0, 4:2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Дадонов (Юбердо) – 15:29 (5x5), 1:1 – Барбашев (Томас, Сундквист) – 41:28 (5x5), 2:1 – Перрон (Шварц) – 41:39 (5x5), 3:1 – Перрон (Шварц, Шенн) – 51:12 (5x5), 3:2 – Уигар (Макканн, Писик) – 51:46 (5x5), 3:3 – Хоффман (Юбердо, Барков) – 53:14 (5x5), 4:3 – Шенн (Данн, Перрон) – 56:05 (5x5)
«Сент-Луис» — «Флорида»: Дадонов забросил 14-ю шайбу в сезоне
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