Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (0:1, 0:0, 4:2) в пользу хозяев. Решающим в матче стал третий период, в котором «блюзмены» забросили четыре шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Дэвид Перрон (2+0), Джейден Шварц (1+1) и Брэйден Шенн (0+2). Шайбу забросил россиянин Иван Барбашёв. Голом также отметился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 27 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-2».