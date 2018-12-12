Р. Ротенберг: Дацюк выиграл всё, что можно. Мы всегда ждём его в сборную

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал исключение Павла Дацюка из состава национальной команды на домашний этап Евротура — Кубок Первого канала.

«Дацюк выиграл всё, что можно. У него есть огромная мотивация побеждать в каждом матче. У нас есть система восстановления. Там мониторится каждый игрок, есть датчики, современные технологии. Смотрим, как кандидаты в сборную спят. На основании этих критериев подбирается состав. Мы всегда ждём Павла Дацюка. Мы живём от матча к матчу. В нашей жизни происходит всё, что угодно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

40-летний Дацюк в нынешнем сезоне забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач в 31 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В прошлом сезоне Павел также не смог помочь национальной команде на домашнем этапе Евротура.