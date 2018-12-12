Р. Ротенберг: на матч с Финляндией продано 60 из 68 тыс. билетов. Хотим рекорд

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о подготовке стадиона к матчу со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге. 16 декабря на арене в Санкт-Петербурге сборная России проведёт заключительный матч домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала, а в роли соперника выступит команда Финляндии.

«На матч Россия — Финляндия продано 60 тысяч билетов. МЧС нам позволяет вместить 68 тысяч зрителей. В день матча стадион может посетить 80 тысяч человек, будут концерты, в том числе «Мумий Тролля». Хотим установить рекорд. Будем планировать в будущем такие же игры. На матчи приглашены дети из школ. Во всех наших начинаниях присутствует социальная ответственность. Надеемся, что войдём в российскую историю», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

22 декабря в Северной столице состоится игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой СКА примет ЦСКА.