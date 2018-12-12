Голкипер «Авангарда» Карри Рямё не сыграет в нынешнем сезоне

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как проходит восстановление травмированного голкипера Карри Рямё.



«За Жукеновым и Ковалёвым в Чехии мы следим, сейчас Ковалёва возвращаем обратно, потому что мало там дают играть. Ягра в качестве гостя на матчи приглашали, он не хочет лететь. У Рямё дела отлично, проходит реабилитацию. В этом сезоне мы его не увидим. Налимова подписали как второго вратаря. Он сыграл неудачно? Не скажу, что там есть его ошибки, три момента были, которые тяжело было вытащить. Без разницы, кто бы стоял – Бобков, Рямё или Коварж.



Не показалось, что в первую сборную призвали маловато игроков из «Авангарда». Видимо, не достойны ещё. Зернова мы видели на прошлом турнире, думаю, увидим в будущем. Он прогрессирует с каждой игрой, какие его годы. Думаю, в скором будущем мы увидим его в первом составе. Не зря воевали за него с «Магниткой»? Ну да. Мы не воевали, не только «Магнитка», но и мы тоже положили на него глаз, что сделать? Бывает такое», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сушинский: Верстиг находится в статусе конфликта, ждём от него компенсации