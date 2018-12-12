Чернышенко: разговоры о работе в КХЛ с Фазелем не ведутся

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию о том, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель может получить должность в КХЛ.



«Мы очень уважаем господина Фазеля, но он как действующий президент ИИХФ будет не рад этим слухам. Тем более перед выборами. Мы не знаем, как он поступит, может быть, решит остаться на своём посту. Говорить об этом не очень корректно. Такие разговоры у нас с ним не ведутся», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Фазель занимает свой пост с 1994 года. В ноябре 2017 года он объявил, что уйдёт в отставку в 2020 году, когда истечёт срок его полномочий. Николсон ранее возглавлял Федерацию хоккея Канады, а в настоящее время является вице-президентом «Эдмонтон Ойлерз».

TSN: Фазель может трудоустроиться в КХЛ, а Николсон — возглавить ИИХФ