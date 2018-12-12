Хорошков: хотим исключить разговоры, что «Северсталь» перестанет играть в КХЛ

Директор «Северстали» Михаил Хорошков рассказал о дальнейших перспективах команды. Ранее стало известно, что череповецкий клуб оказался в группе аутсайдеров рейтинга КХЛ, что может повлечь за собой дальнейшее исключение из лиги.



«Если говорить о финансовом плане, то ситуация у хоккейного клуба «Северсталь» сейчас стабильная до конца этого сезона. Более того, она подтверждена уже и на следующий год. То есть бюджет нашего клуба практически утверждён на уровне главного акционера.



Никакой замкнутости нет, работа всех подразделений клуба ведётся в плановом режиме, как и раньше. Разговоров о выходе из КХЛ, падении в ВХЛ вообще нет. Просто все работают и заряжены единой целью. Мы все в одной лодке и заняты одним делом, чтобы повысить спортивные результаты и позволить команде спокойно играть в КХЛ. Главной задачей для себя я вижу исключение к следующему году всех разговоров, что «Северсталь» может перестать играть в КХЛ», — приводит слова Хорошкова телеканал «360».

«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры текущего рейтинга КХЛ