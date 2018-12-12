Калинин: ЦСКА просел в первых играх сезона, но это было ожидаемо

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин рассказал об адаптации в московской команде.



«В первых играх мы просели, но это было ожидаемо. Были тяжёлые сборы, и то, что команда начинает чемпионат неровно, абсолютно нормально. Все игроки ещё находятся под нагрузкой, и тренеры потихоньку выводят команду из-под них. Да, у нас была не особо удачная серия, три раза уступили дома, но затем одержали несколько побед подряд. Игра выровнялась, мы старались играть по своей системе, тактике.



Когда я приехал, ребята сделали всё, чтобы мне было максимально комфортно. В принципе никаких проблем с адаптацией не возникло. Сразу возникло такое ощущение, что я не только что перешёл в команду, а давно уже здесь играю.



Уход из СКА? На самом деле я был готов к переходу в другой клуб. Во всяком случае я так думал. В жизни бывают такие моменты, когда ты считаешь, что готов к ним, но понять, так ли это, можешь, только когда это случается. Летом пошли слухи, уже началась «предсезонка», слухов становилось всё больше и больше, а я сидел и ждал, пока стороны договорятся», — цитирует Калинина официальный сайт ЦСКА.

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