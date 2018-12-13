Тэйвз стал седьмым игроком в истории «Чикаго», набравшим 700 очков в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:6.

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Второе, набранное в игре, очко стало для 30-летнего канадца 700-м (306+394) в 824 матчах в НХЛ. Тэйвз стал седьмым игроком в истории «Чикаго», набравшим 700 очков в НХЛ.

Клубный рекорд принадлежит Стэну Миките — 1467, второе место занимает Бобби Халл — 1153, топ-3 замыкает Денис Савар — 1096. Следом располагаются Стив Лармер (923), Патрик Кейн (865) и Даг Уилсон (779).

Тэйвз трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013 и 2015). В составе национальной команды Джонатан является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира — 2007.