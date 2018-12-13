Швеция — Россия: Никита Нестеров — лидер россиян по игровому времени

Сборная России одержала волевую победу над командой Швеции в дебютном матче Кубка Первого канала — 2018, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.



Лидером команды Ильи Воробьёва по игровому времени стал защитник Никита Нестеров, проведший на льду 19 минут и 38 секунд. Наименьшее игровое время, за исключением получившего травму Ивана Телегина, у защитника Алексея Василевского — 8 минут и 28 секунд.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.

Шведская команда открыла счёт на 6-й минуте встречи — точным броском отметился Том Нильссон. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Класа Дальбека. На старте третьего периода сборная России сумела сравнять счёт — Михаил Григоренко и Владислав Гавриков забили с разницей в 61 секунду. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказались россияне, победный буллит реализовал Михаил Григоренко.