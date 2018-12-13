Кадейкин: стали выгрызать нейтральные шайбы у шведов — игра пошла в другом ключе

Нападающий сборной России Александр Кадейкин подвёл итоги встречи со сборной Швеции на Кубке Первого канала (3:2 Б).



«В первых двух периодах были моменты, когда что-то не получалось. Навязывали борьбу, старались, но нейтральные шайбы часто оставались за шведами. Тренеры обращали на это внимание. В третьем периоде мы начали цепляться за них — игра уже пошла в другом ключе. И, конечно, гол в большинстве помог – получили заряд эмоций и на этой волне сравняли счёт. Получилось, что мы с Сергеем Андроновым вели борьбу «два в два» в углу, он откинул мне шайбу, а потом Влад Гавриков хорошо открылся под передачу и попал.



Я был заявлен 13-м нападающим, но начал играть уже в начале первого периода. Было немного тяжело из-за того, что пропустил первые смены, потом нужно было сразу войти в ритм – это было главным. Перед третьим периодом тренерский штаб поменял звенья, а до этого я играл в своих сочетаниях – в этом плане никаких проблем не было.



Столкновение с Юханссоном во втором периоде? Наверное, был шанс протолкнуть шайбу под ним, но он всё-таки прочитал эпизод, вышел из ворот и был первым на шайбе. Был момент сыграть на добивании, уже не видел, кто из наших ребят накатывался и бросал, но немного не повезло.



В концовке нас подтащил Илья Сорокин. Три с половиной минуты играли «3 на 4» в овертайме – тут даже говорить ничего не надо, в такие моменты очень многое зависит от вратаря, и вы сами видели, как сыграл Илья. Главный итог – наша победа, с хорошим настроением готовимся к следующему матчу. Для меня это был первый матч за сборную России на домашнем льду. Ощущения – супер, совсем другая атмосфера. Играть было одно удовольствие», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.