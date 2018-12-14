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Итоги дня НХЛ для россиян: бенефис вратарей, дубли Панарина и Свечникова

Итоги дня НХЛ для россиян: бенефис вратарей, дубли Панарина и Свечникова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 российских игроков.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. В активе Никиты Кучерова гол и результативная передача. На счету Никиты звание третьей звезды встречи, 2 броска в створ за 17.14 на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма за 15.29. У Никиты Зайцева 2 броска и 6 блок-шотов за 17.48. У Игоря Ожиганова «-1» и 3 блок-шота за 14.49. На счету Артемия Панарина дубль, 6 бросков в створ за 20 минут и 47 секунд на льду (3.15 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30. У Никиты Щербака «-2» и 2 броска за 10.26. Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и был признан второй звездой матча. 18-летний российский нападающий впервые забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Николай Голдобин и Валерий Ничушкин отметились результативными передачами.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»29 из 3096,74:1
Василевский«Тампа»48 из 4998,04:1
Худобин«Даллас»21 из 2487,52:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Щербак (н)«Лос-Анджелес»0+0-20200-10.26
Панарин (н)«Коламбус»2+000600-20.47
А. Свечников (н)«Каролина»2+0-12710-16.46
Кучеров (н)«Тампа»1+100200-17.14
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1+10400-18.49
Дадонов (н)«Флорида»0+000011-13.31
Ничушкин (н)«Даллас»0+1-10122-11.20
Радулов (н)«Даллас»0+0+10141-20.07
Куликов (з)«Виннипег»0+0+10112-14.01
Зайцев (з)«Торонто»0+000216-17.48
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10013-14.49
Сергачёв (з)«Тампа»0+000130-15.29
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