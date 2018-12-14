Итоги дня НХЛ для россиян: бенефис вратарей, дубли Панарина и Свечникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 российских игроков.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. В активе Никиты Кучерова гол и результативная передача. На счету Никиты звание третьей звезды встречи, 2 броска в створ за 17.14 на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма за 15.29. У Никиты Зайцева 2 броска и 6 блок-шотов за 17.48. У Игоря Ожиганова «-1» и 3 блок-шота за 14.49. На счету Артемия Панарина дубль, 6 бросков в створ за 20 минут и 47 секунд на льду (3.15 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30. У Никиты Щербака «-2» и 2 броска за 10.26. Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и был признан второй звездой матча. 18-летний российский нападающий впервые забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Николай Голдобин и Валерий Ничушкин отметились результативными передачами.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 29 из 30 96,7 4:1 Василевский «Тампа» 48 из 49 98,0 4:1 Худобин «Даллас» 21 из 24 87,5 2:3