Итоги дня НХЛ для россиян: бенефис вратарей, дубли Панарина и Свечникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 российских игроков.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. В активе Никиты Кучерова гол и результативная передача. На счету Никиты звание третьей звезды встречи, 2 броска в створ за 17.14 на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма за 15.29. У Никиты Зайцева 2 броска и 6 блок-шотов за 17.48. У Игоря Ожиганова «-1» и 3 блок-шота за 14.49. На счету Артемия Панарина дубль, 6 бросков в створ за 20 минут и 47 секунд на льду (3.15 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30. У Никиты Щербака «-2» и 2 броска за 10.26. Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал дубль и был признан второй звездой матча. 18-летний российский нападающий впервые забросил две шайбы в одном матче НХЛ. Николай Голдобин и Валерий Ничушкин отметились результативными передачами.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|29 из 30
|96,7
|4:1
|Василевский
|«Тампа»
|48 из 49
|98,0
|4:1
|Худобин
|«Даллас»
|21 из 24
|87,5
|2:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Щербак (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|10.26
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|2+0
|0
|0
|6
|0
|0
|-
|20.47
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|2+0
|-1
|2
|7
|1
|0
|-
|16.46
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|17.14
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|18.49
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|13.31
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|-1
|0
|1
|2
|2
|-
|11.20
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|1
|4
|1
|-
|20.07
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|2
|-
|14.01
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|6
|-
|17.48
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|3
|-
|14.49
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|0
|-
|15.29