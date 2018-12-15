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И. Воробьёв: Бобкова в Москве не оставим, сборная России — одна команда

И. Воробьёв: Бобкова в Москве не оставим, сборная России — одна команда
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал победу (7:2) в матче Кубка Первого канала с командой Чехии.

«Ребята — молодцы. Понятно, с каким планом вышел противник. Мы вытерпели, и потом у нас многое получалось. Грубость соперника? По первому периоду было понятно, как игра будет складываться. Кубалик постоянно забивает нам? Будем думать, что делать с Кубаликом.

Локтионов преобразил звено? Не хочется никого выделять. Ребята играли, как команда, все в общие копилку что-то вложили. Кузьменко в большинстве? Мысль такая была. Если не пойдёт большинство, то туда его поставить. Но однозначно, что он хорошими действиями заслужил это.

Поедет ли Бобков в Санкт-Петербург? Здесь мы никого не оставим, мы одна команда. Мы обещали, что все сыграют? Мы говорили про всех полевых», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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