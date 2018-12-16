Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Ничушкин сыграл с «Колорадо» меньше 10 минут, безголевая серия — 25 матчей

Ничушкин сыграл с «Колорадо» меньше 10 минут, безголевая серия — 25 матчей
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 6:4 (3:0, 1:2, 2:2) в пользу хозяев. Для «Старз» это поражением стало четвёртым кряду.

Продолжается чёрная полоса в игре российского форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. В игре с «Колорадо» Ничушкин провёл на льду меньше всего времени среди игроков своей команды — 09,59, заработав при этом показатель полезности «+1». Форвард продлил безголевую серию до 25 матчей со старта сезона. На счету Валерия 5 (0+5) очков в 25 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 22 секунды и полезности «-3».

Команда Джима Монтгомери потерпела четвёртое поражение подряд и распоагается вне зоны плей-офф.

38 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Даллас», у Радулова два очка
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент