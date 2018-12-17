Тренер «Ак Барса»: Педан и Постма пропустят игру с «Автомобилистом»

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал о ходе подготовки к предстоящей игре с «Автомобилистом». Матч состоится сегодня, 17 декабря, начало — в 19:30 мск.



«Думаю, мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии. Немножко отдохнули ребята, хорошо поработали. Думаю, что все готовы к сегодняшней игре и к домашней серии.



«Сборники», естественно, провели три игры за четыре дня, немного выпала нагрузка на них. Но Иржи Секач будет сегодня играть, Андрею Педану дали передохнуть, но у нас есть защитники. Это и ротация в том числе — Андрей будет готовиться к следующим играм.



Постма сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет», — приводит слова Смирнова пресс-служба казанского клуба.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Автомобилист».

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