Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал о ходе подготовки к предстоящей игре с «Автомобилистом». Матч состоится сегодня, 17 декабря, начало — в 19:30 мск.
«Думаю, мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии. Немножко отдохнули ребята, хорошо поработали. Думаю, что все готовы к сегодняшней игре и к домашней серии.
«Сборники», естественно, провели три игры за четыре дня, немного выпала нагрузка на них. Но Иржи Секач будет сегодня играть, Андрею Педану дали передохнуть, но у нас есть защитники. Это и ротация в том числе — Андрей будет готовиться к следующим играм.
Постма сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет», — приводит слова Смирнова пресс-служба казанского клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Автомобилист».
Тренер «Ак Барса»: Педан и Постма пропустят игру с «Автомобилистом»