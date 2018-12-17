Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Тренер «Ак Барса»: Педан и Постма пропустят игру с «Автомобилистом»

Тренер «Ак Барса»: Педан и Постма пропустят игру с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал о ходе подготовки к предстоящей игре с «Автомобилистом». Матч состоится сегодня, 17 декабря, начало — в 19:30 мск.

«Думаю, мы подходим к возобновлению чемпионата в хорошем состоянии. Немножко отдохнули ребята, хорошо поработали. Думаю, что все готовы к сегодняшней игре и к домашней серии.

«Сборники», естественно, провели три игры за четыре дня, немного выпала нагрузка на них. Но Иржи Секач будет сегодня играть, Андрею Педану дали передохнуть, но у нас есть защитники. Это и ротация в том числе — Андрей будет готовиться к следующим играм.

Постма сегодня не будет играть, у него небольшое повреждение верхней части тела. Но, думаю, в следующих домашних матчах он, наверное, сыграет», — приводит слова Смирнова пресс-служба казанского клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Автомобилист».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент