Зернов: у «Йокерита» хорошие исполнители, нельзя давать им шансы на контратаку

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился мнением о поездке в олимпийскую сборную России и ожиданиями от игры с «Йокеритом».



«Отлично съездил в сборную! Посмотрел новый город — Люцерн. Хорошо сыграли, я считаю, а самое главное — выиграли турнир. С Ильёй Михеевым отработали много компонентов, которые помогут нам уже здесь, в «Авангарде». Почувствовали больше уверенности.



Словаки очень хорошо играли, мы в одну шайбу у них выиграли. Швейцарцы тоже были сильны: если честно, счёт был не по игре. В сборной всё другое, тактика другая. Перестраиваться потом не особо трудно, это несложный процесс. Одна тренировка — и всё.



Нельзя давать «Йокериту» шансы на контратаку. В первой игре они именно на контратаках забили нам много голов. Исполнители у них хорошие. Надо быть строже в обороне, играть с большей концентрацией и забивать самим — реализовывать моменты», — приводит слова Зернова официальный сайт «Авангарда».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» — «Йокерит».

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