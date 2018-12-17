«Сент-Луис» не отпустил форварда сборной Канады Томаса на МЧМ-2019

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» не отпустил нападающего Роберта Томаса для участия в МЧМ-2019 в составе сборной Канады, сообщает TSN со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга. Напомним, ранее стало известно, что за Канаду не сыграет из-за травмы форвард Алекс Форментон.



Календарь молодёжного чемпионата мира-2019

Звезда молодёжной сборной Канады Алекс Форментон пропустит МЧМ-2019

Состав сборной Канады в тренировочном лагере.



Вратари: Майкл ДиПиетро («Виндзор», OHL), Иан Скотт («Принс Альберт», WHL), Мэттью Виллалта («Су Сент-Мари», OHL).



Защитники: Кален Эддисон («Летбридж», WHL), Николас Бодин («Драммондвиль», QMJHL), Джейкоб Бернар-Докер (университет Северной Дакоты), Эван Бушар («Лондон», OHL), Джош Брук («Муз Джо», WHL), Кэмерон Кротти (университет Бостона), Ноа Добсон («Акади-Батхёрст», QMJHL), Пьер-Оливье Жозеф («Шарлоттаун», QMJHL), Джаред МакАйзек («Галифакс», QMJHL), Иан Митчелл (университет Денвера), Маркус Филлипс («Оуэн Саунд», OHL), Тай Смит («Спокейн», WHL).



Нападающие: Джарет Андерсон-Нолан(«Спокейн», WHL), Шэйн Бауэрс (университет Бостона), Максим Комтуа, Джо Велено (оба — «Драммондвиль», QMJHL), Тай Делландреа («Флинт», OHL), Маккензи Энтвистл («Гамильтон», OHL), Лиам Фауди, Ник Сузуки (все — «Лондон», OHL), Морган Фрост, Барретт Хэйтон (оба — «Су Сент-Мари», OHL), Коди Гласс («Портленд», WHL), Алексис Лафреньер («Римуски», QMJHL), Рафаэль Лавуа («Галифакс», QMJHL), Бретт Лисон («Принс Альберт», WHL), Айзек Рэтклифф («Гельф», OHL), Джек Студника («Ошава», OHL), Оуэн Типпет («Миссисага», OHL), Гэйб Виларди («Онтарио», АХЛ).



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2018 по 5 января 2019 года в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.