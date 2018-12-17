«Авангард» взял верх над «Йокеритом» в овертайме

В Балашихе хоккейный клуб «Авангард» переиграл финский «Йокерит», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.



Первый период завершился в пользу команды гостей, точным броском отметился форвард Макс Вярн на 18-й минуте. Следующие 20 минут получились более результативными: у «Авангарда» голы забили Алексей Емелин и Денис Зернов, «Йокерит» ответил точным броском Вярна, оформившего дубль. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу хозяевам принёс гол Дениса Зернова.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.