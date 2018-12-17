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«Авангард» взял верх над «Йокеритом» в овертайме

«Авангард» взял верх над «Йокеритом» в овертайме
Хоккей / КХЛ

В Балашихе хоккейный клуб «Авангард» переиграл финский «Йокерит», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Первый период завершился в пользу команды гостей, точным броском отметился форвард Макс Вярн на 18-й минуте. Следующие 20 минут получились более результативными: у «Авангарда» голы забили Алексей Емелин и Денис Зернов, «Йокерит» ответил точным броском Вярна, оформившего дубль. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме победу хозяевам принёс гол Дениса Зернова.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2018, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
3 : 2
0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Вярн (Ниеми) – 17:18 (5x5), 1:1 – Емелин (Чудинов, Семёнов) – 25:24 (5x4), 1:2 – Вярн (Лепистё) – 28:28 (5x5), 2:2 – Зернов (Михеев, Чудинов) – 34:46 (5x5), 3:2 – Зернов (Медведев, Михеев) – 62:30 (3x3)

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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