Назаров: «Нефтехимик» мог уйти на ничью, если бы реализовал моменты

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от проигранного матча с челябинским «Трактором» (0:1).



«Мы знали, что будет тяжёлая игра. Ребята, с одной стороны, установку выполнили — на мой взгляд, было хорошее движение. Но когда не забиваешь, теряется уверенность, начинаешь нервничать, спешить. В целом такой сумбур получился в третьем периоде, хотя и были моменты, и реализуй мы их, могли бы уйти на ничью», — приводит слова специалиста официальный сайт нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» уступил «Трактору», у Демченко — шат-аут

Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте — заброшенную шайбу в актив записал защитник челябинского клуба Никита Никитин. Больше заброшенных шайб во встрече зрители не увидели. Сухой матч оформил голкипер челябинского клуба Василий Демченко, отразивший 37 бросков в створ ворот.