Евгений Малкин в матче с «Анахаймом» забросил 11-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 11-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Анахайм Дакс» (идёт 1-й период, счёт — 2:0) он поразил ворота соперника на 10-й минуте. Ассистентами выступили Крис Летанг и Фил Кессел. Ворота «Дакс» защищает Джон Гибсон.

Эта шайба стала 36-м очком Малкина в 33 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он отметился 966 (381+585) баллом за результативность в 817 матчах.

Видео гола также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 78 матчах регулярного чемпионата-2017/18 32-летний Малкин набрал 98 (42+56) очков при показателе полезности «+16».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19