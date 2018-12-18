Евгений Малкин в матче с «Анахаймом» забросил 11-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 11-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Анахайм Дакс» (идёт 1-й период, счёт — 2:0) он поразил ворота соперника на 10-й минуте. Ассистентами выступили Крис Летанг и Фил Кессел. Ворота «Дакс» защищает Джон Гибсон.
Эта шайба стала 36-м очком Малкина в 33 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он отметился 966 (381+585) баллом за результативность в 817 матчах.
Видео гола также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в 78 матчах регулярного чемпионата-2017/18 32-летний Малкин набрал 98 (42+56) очков при показателе полезности «+16».
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Евгений Малкин забил один гол в последних 10 матчах, заработав полезность «-12»