Разин: хочу, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от пребывания в команде. В ходе сезона он сменил на посту наставника клуба Александра Гулявцева.

«Есть проблемы, над которыми ещё надо работать, — в первую очередь это касается игры в неравных составах. Что касается функционального состояния, оно у команды хорошее.

Моя задача — добиться того, чтобы хоккеисты выполняли требования тренерского штаба и играли по заданию, которое я даю исходя из своего видения хоккея. В свою очередь, клубом постоянно ведётся работа по усилению состава, генеральный менеджер Михаил Щедрин работает в авральном режиме по 24 часа в сутки. Мы вместе с ним принимаем все решения по составу.

Хочу, чтобы команда осталась в КХЛ. Всё необходимое для участия в лиге у нас есть. Во время паузы на Евротур мы интенсивно поработали, и я жду хороших результатов в ближайших играх», — приводят слова Разина «Известия».