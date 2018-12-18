«Айлендерс» в гостях одержали уверенную победу над «Колорадо»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, в активе которого 30 сейвов. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Джордан Эберле (1+1), Андерс Ли (1+1) и Райан Пулок (0+2). Единственным голом в составе «Эваланш» отметился нападающий Габриэль Ландеског.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 14 минут 7 секунд, совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок. Вратарь Семён Варламов отразил 17 бросков из 20.