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«Айлендерс» в гостях одержали уверенную победу над «Колорадо»

«Айлендерс» в гостях одержали уверенную победу над «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, в активе которого 30 сейвов. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Джордан Эберле (1+1), Андерс Ли (1+1) и Райан Пулок (0+2). Единственным голом в составе «Эваланш» отметился нападающий Габриэль Ландеског.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 14 минут 7 секунд, совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок. Вратарь Семён Варламов отразил 17 бросков из 20.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1 : 4
0:1, 1:2, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Эберле (Нельсон, Ли) – 18:20 (5x5), 0:2 – Бойчак (Пулок, Бейли) – 22:07 (5x4), 1:2 – Ландеског (Бэрри, Маккиннон) – 26:45 (5x4), 1:3 – Ли (Ледди, Эберле) – 38:25 (5x4), 1:4 – Фильппула (Пулок) – 57:36 (en)
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