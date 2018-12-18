Итоги дня НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского и конец сухой серии Малкина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах на лёд вышли четверо представителей России.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков. Для него этот шат-аут стал 25-м в регулярных матчах НХЛ. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1». Малкин прервал шестиматчевую безголевую серию.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 17 из 20 85,0 1:4 Бобровский «Коламбус» 28 из 28 100,0 1:0