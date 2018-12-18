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Итоги дня НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского и конец сухой серии Малкина

Итоги дня НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского и конец сухой серии Малкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах на лёд вышли четверо представителей России.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков. Для него этот шат-аут стал 25-м в регулярных матчах НХЛ. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1». Малкин прервал шестиматчевую безголевую серию.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»17 из 2085,01:4
Бобровский«Коламбус»28 из 28100,01:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»1+0-1021025%21.08
Задоров (з)«Колорадо»0+000021-14.07
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