Итоги дня НХЛ для россиян: шат-аут Бобровского и конец сухой серии Малкина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах на лёд вышли четверо представителей России.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 28 бросков. Для него этот шат-аут стал 25-м в регулярных матчах НХЛ. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал из-за травмы. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1». Малкин прервал шестиматчевую безголевую серию.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|17 из 20
|85,0
|1:4
|Бобровский
|«Коламбус»
|28 из 28
|100,0
|1:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|25%
|21.08
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|1
|-
|14.07