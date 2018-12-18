Дубас: «Торонто» не беспокоится об оффер-шитах, мы cможем легко защититься

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал возможность, что ограниченно свободные агенты Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер могут получить предложения (оффер-шиты) от других команд Национальной хоккейной лиги.

«Когда я смотрю на всю лигу, то создаётся такое впечатление, что «Торонто» – единственная команда, на которую будут нацелены оффер-шиты. Это кажется интересным. Но наша ситуация с потолком зарплат такова, что мы можем легко защитится от таких попыток, не беспокоясь ни о чём. В последнее время об этом стало много разговоров, но я трачу ровно ноль процентов своего времени на беспокойство по этому поводу. Мы продолжаем вести переговоры с представителями обоих игроков и надеемся подписать новые соглашения как можно скорее», – цитирует Дубаса The Score.

Оффер-шит – предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его принимает, то у его нынешнего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя. В случае принятия оффер-шита игроком и отсутствия его повторения со стороны клуба, новый клуб обязан выплатить старому компенсацию в виде драфт-пиков, набор которых зависит от суммы сделки. Для контракта на сумму более $ 10,2 млн компенсацией являются четыре драфт-пика первого раунда.