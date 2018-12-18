Холланд: Свечников не сможет рассчитывать на топ-6, у него был очень трудный год

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал о состоянии здоровья российского нападающего Евгения Свечникова, выбывшего из-за тяжёлой травмы до конца сезона.

«Во время предсезонных матчей он травмировал правое колено и пропустит около полугода. Надеюсь, в марте он сможет вернуться в строй и сыграть несколько матчей. Конечно, это непросто для 22-летнего парня, когда ты отсутствуешь по шесть месяцев. Я надеюсь, что он сможет полностью восстановиться.

Может ли Свечников рассчитывать на место в двух первых звеньях в следующем сезоне? Нет. 22-летний парень пропустил целый год, а в топ-6 и без того пробиться очень нелегко. Мы задрафтовали его в первом раунде, нам нравится его потенциал, в АХЛ он набирал по 50 очков. Но последний сезон получился для него очень трудным.

Пока он остаётся молодым игроком, которому нужно расти и реализовывать свой потенциал. Многое будет зависеть от него самого, какое место в составе он сможет завоевать», — сказал Холланд в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Детройт» выбрал Евгения Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером.