Весалайнен: в Финляндии взбешены моим решением пропустить МЧМ, не понимаю этого

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен объяснил, почему решил пропустить молодёжный чемпионат мира 2019 года.

«Я только приехал из Канады, хочу отыграть полный сезон в «Йокерите». Это будет слишком для меня – поехать ещё и на молодёжный чемпионат мира. Да, для многих это мечта всей жизни, но мне лучше остаться в клубе и развивать себя здесь. Думаю, так будет лучше для моего будущего.

Знаю, что многие люди в Финляндии взбешены моим решением, но я не понимаю почему. Это мой выбор, это не их вопрос. Я принял решение и буду жить с ним», – цитирует Весалайнена «Р-Спорт».

Весалайнен в ноябре перешёл в «Йокерит» на правах аренды из «Виннипег Джетс». В семи матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «0».