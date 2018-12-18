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«Куньлунь» уступил «Амуру» на домашнем льду

«Куньлунь» уступил «Амуру» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», матч завершился со счётом 2:3. Матч стал вторым подряд, вчера подопечные Юсси Таполы обыграли хабаровский клуб — 3:1.

К 26-й минуте команда гостей обеспечила себе преимущество в три гола: авторами заброшенных шайб стали Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. «Куньлунь» не сдался, отыграл в третьем периоде два гола усилиями Вилле Лаюнена и Майкла Латты, но не сумел сравнять счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2018, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3
0:2, 0:1, 2:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Дедунов – 09:38 (5x5), 0:2 – Руденков (Зогорна) – 14:23 (5x5), 0:3 – Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 25:28 (5x4), 1:3 – Лаюнен (Вольски, Ип) – 44:38 (5x4), 2:3 – Латта – 52:56 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами прошедшего матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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