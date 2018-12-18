«Куньлунь» уступил «Амуру» на домашнем льду

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», матч завершился со счётом 2:3. Матч стал вторым подряд, вчера подопечные Юсси Таполы обыграли хабаровский клуб — 3:1.



К 26-й минуте команда гостей обеспечила себе преимущество в три гола: авторами заброшенных шайб стали Павел Дедунов, Игорь Руденков и Вячеслав Ушенин. «Куньлунь» не сдался, отыграл в третьем периоде два гола усилиями Вилле Лаюнена и Майкла Латты, но не сумел сравнять счёт.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами прошедшего матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.