Георгиев — о командировке в АХЛ: здорово было получить рабочую нагрузку

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал свою недолгую командировку в фарм-клуб. Напомним, россиянина уже вернули из АХЛ, он должен выйти в основном составе в матче с «Анахайм Дакс».



«Было здорово получить такую рабочую нагрузку и просто войти в ритм. Немного легче войти в игру, когда получаешь практику каждые несколько дней», — приводит слова голкипера Newsday.



В восьми матчах за «Рейнджерс» в этом сезоне Георгиев одержал четыре победы, в среднем пропуская по 3,37 гола за матч и отражая 89,9% бросков. В текущем чемпионате 22-летний голкипер уже провёл восемь матчей за «Хартфорд»: в среднем вратарь пропускал 3,30 гола за игру и отражал 89% бросков по воротам. На его счету две победы и шесть поражений.

«Рейнджерс» вызвали Георгиева из АХЛ