Анкипанс: рижское «Динамо» очень хочет в плей-офф

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от проигранной встречи с минским «Динамо» (1:2).



«Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне. Будем разбираться в причинах. Очень хотим попасть в плей-офф, но допускаем много ошибок», — приводит слова специалиста официальный сайт минского «Динамо».

Дубль Хаудена принёс минскому «Динамо» победу над Ригой

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точный бросок в актив записал нападающий рижского клуба Мартиньш Дзиерикалс. На 47-й минуте Куинтон Хауден точным броском восстановил равновесие на табло. В концовке основного времени Хауден оформил дубль, принеся Минску победу.



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