«Баффало» выставил Патрика Берглунда на безусловный драфт отказов

«Баффало Сэйбрз» выставил на безусловный драфт отказов нападающего Патрика Берглунда с намерением расторгнуть контракт, сообщает пресс-служба «клинков».



В этом сезоне 30-летний шведский форвард провёл 23 игры в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «–5» и четырёх минутах штрафного времени.



С 2008 года скандинавский нападающий выступал в НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз». 1 июля нынешнего года хоккеиста обменяли в «Баффало» вместе с Владимиром Соботкой и Тейджем Томпсоном на форварда Райана О’Райлли.



«Баффало» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. В 35 матчах регулярного чемпионата «клинки» набрали 45 очков.

Как проводят сезон игроки из первого раунда драфта-2018 18 из них мы увидим на молодёжном чемпионате мира.