Барбашёв: тренер «Сент-Луиса» — бывший тафгай, строгий и любит поорать

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о Крэйге Беруби, который выполняет обязанности главного тренера команды.



«Беруби выглядит так, будто с ним нельзя шутить? Человек провёл больше 1000 игр в НХЛ. Три с половиной, кажется, тысячи минут штрафа. Он был заметным тафгаем. По мне, он хороший тренер. Да, строгий, любит поорать на тренировках, на скамейке. Но контакт есть.



Играю, пусть и в четвёртом звене. Бывает, могу минут 13–14 на льду провести. Тогда для меня это праздник, если честно. Потому что, бывало, и семь минут давали. Но смена тренера мне, возможно, даже помогла. Я у Беруби играл в „Чикаго Вулвз“, он меня знает, и моё игровое время в последнее время поднялось до 12–14 минут. Одна игра даже 15 минут была. Для меня это большая разница», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.